Пожилая пассажирка из Британии пропала с круизного лайнера во время шторма
72‑летняя британка бесследно исчезла с борта круизного судна Marella Voyager, предположительно упав за борт в Атлантический океан. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, пропажу женщины заметили лишь спустя сутки. Тревогу поднял стюард, обративший внимание на то, что постель туристки осталась нетронутой. В настоящее время служба безопасности лайнера изучает записи с камер видеонаблюдения. Специалисты надеются найти зацепку, которая поможет прояснить обстоятельства случившегося.
Береговая охрана США в Норфолке разослала предупреждение соседним судам. Экипажам рекомендовано вести тщательное наблюдение за акваторией в районе маршрута лайнера.
Читайте также: