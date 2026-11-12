В Подмосковье москвича-музыканта обвинили в растлении

12 ноября 2026, 23:02

В Раменском округе столичному музыканту предъявили обвинение в растлении

Фото: istockphoto/blinow61

В Раменском муниципальном округе 28-летнему музыканту из Москвы предъявили обвинение в совершении развратных и иных действий сексуального характера в отношении двух девочек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью.