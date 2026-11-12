В Подмосковье москвича-музыканта обвинили в растлении
В Раменском муниципальном округе 28-летнему музыканту из Москвы предъявили обвинение в совершении развратных и иных действий сексуального характера в отношении двух девочек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью.
По версии следствия, в декабре 2019 года обвиняемый, находясь в салоне своего автомобиля в Жуковском, совершил иные действия сексуального характера в отношении ранее знакомой ему несовершеннолетней, пишет Агентство городских новостей «Москва». Кроме того, в том же месяце в квартире в Екатеринбурге он совершил развратные действия в отношении другой знакомой малолетней.
Суд заключил обвиняемого под стражу. Расследование находится на завершающем этапе.
Перед этим экс-студентки народного артиста России Александра Гончарука обвинили его в домогательствах. Одна из девушек заявила, что она поступила на курс в 2017 году в возрасте 15 лет.
Читайте также: