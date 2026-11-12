В Петербурге ревнивый экс-сожитель зарезал мать маленького ребенка

12 ноября 2026, 22:46

78.ru: В Петербурге ревнивый экс-сожитель перерезал горло матери ребенка

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Санкт-Петербурге мужчина напал с ножом на женщину на крыльце центра помощи женщинам. От полученных ранений пострадавшая скончалась. Как сообщил телеканал 78.ru, погибшая была матерью пятилетнего ребенка.