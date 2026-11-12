В Петербурге ревнивый экс-сожитель зарезал мать маленького ребенка
В Санкт-Петербурге мужчина напал с ножом на женщину на крыльце центра помощи женщинам. От полученных ранений пострадавшая скончалась. Как сообщил телеканал 78.ru, погибшая была матерью пятилетнего ребенка.
Нападение попало на запись камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина ждет, пока ей откроют дверь, и пытается войти. В этот момент к ней подбегает мужчина, оттаскивает ее от входа и наносит несколько ударов ножом, после чего перерезает жертве горло.
После нападения злоумышленник отбежал от здания центра и сам позвонил в 112, сознавшись в содеянном. По предварительной информации, нападавший — бывший сожитель убитой.
Отмечается, что она неоднократно жаловалась в полицию на сожителя: мужчина вел себя неадекватно и жестоко обращался с ней, регулярно избивал девушку. В сентябре пара рассталась.
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