Пожилая россиянка лишилась всех сбережений после слова «шашлык»

24 июня 2026, 19:53

Пенсионерка из Пензы отдала телефонным мошенникам 18 млн рублей

Фото: iStock/Evgeniia Ozerkina

71-летняя пенсионерка из Пензы отдала телефонным мошенникам 18 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.