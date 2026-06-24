Пожилая россиянка лишилась всех сбережений после слова «шашлык»
71-летняя пенсионерка из Пензы отдала телефонным мошенникам 18 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Аферисты позвонили пожилой женщине и, выдавая себя за сотрудников Росфинмониторинга, убедили ее перевести накопления на «безопасный счет». На протяжении двух месяцев пенсионерка перечисляла деньги на продиктованные реквизиты через банкомат. Позже ее вынудили отдать еще два миллиона рублей курьеру, который скажет кодовое слово «шашлык».
Когда женщина лишилась всех денег, она осознала обман и обратилась в полицию. Правоохранители задержали посыльного — им оказался уже судимый 45-летний житель Воронежа. На допросе он признался, что согласился на работу курьера из-за финансовых трудностей. Полученные от жертвы деньги он перевел подельникам.
В отношении воронежца возбудили уголовное дело о мошенничестве.
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