Появились новые подробности в деле расчленившего сестру москвича

24 июня 2026, 19:20

«Известия»: расчленивший сестру москвич злился на нее из-за квартиры

Фото: istockphoto/Rawf8

В Москве раскрываются новые подробности резонансного убийства с расчленением, произошедшего на востоке столицы. Как выяснилось, конфликт между братом и сестрой длился долгие годы.