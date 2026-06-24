Появились новые подробности в деле расчленившего сестру москвича
В Москве раскрываются новые подробности резонансного убийства с расчленением, произошедшего на востоке столицы. Как выяснилось, конфликт между братом и сестрой длился долгие годы.
Соседка и подруга убитой по имени Наталья в беседе с «Известиями» рассказала, что брат систематически выживал сестру из их общей трехкомнатной квартиры, не желая делить жилплощадь. Информация приводится 24 июня.
По словам Натальи, женщина вернулась в квартиру после того, как овдовела — ранее она вышла замуж и уезжала, но после гибели супруга была вынужденной вернуться. Это вызвало сильное недовольство брата, который, как утверждает собеседница, затаил на нее обиду за ее присутствие.
Соседка также сообщила, что мужчина, длительное время не имевший работы, прибегал к различным ухищрениям, чтобы досадить родственнице. По ее информации, он регулярно воровал продукты и намеренно портил розетки в надежде, что сестру ударит током. Сама погибшая неоднократно жаловалась подруге на невыносимую обстановку в доме и тяжелую совместную жизнь с братом.
Ранее стало известно о задержании мужчины, подозреваемого в убийстве и расчленении своей сестры. Тело погибшей с отделенными конечностями обнаружили в пакетах в одной из квартир жилого дома на улице Знаменской, сообщили в ГСУ СК России по Москве. Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
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