Мать заперла девочку-инвалида оставили в грязной квартире без еды и воды — видео
В Челябинске мать оставила 5-летнюю девочку-инвалида в грязной квартире без еды
В Челябинске местные жители обнаружили пятилетнюю девочку-инвалида, которую мать заперла одну в грязной квартире.
Как пишет телеграм-канал «Лента дня», ребёнка заметили на открытом балконе — плача, она стояла на табуретке у перил и звала на помощь прохожих. По данным следствия, женщина намеренно оставила дочь без еды, воды и средств связи.
Девочка не только звала на помощь, но и пыталась выбраться самостоятельно. Очевидцы сообщают, что женщина и раньше так поступала, объясняя своё поведение тем, что ребёнок ей «неудобен и не нужен».
Прокуратура проводит проверку, возбудили уголовное дело.