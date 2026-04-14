Мать заперла девочку-инвалида оставили в грязной квартире без еды и воды — видео

14 апреля 2026, 18:54

В Челябинске мать оставила 5-летнюю девочку-инвалида в грязной квартире без еды

В Челябинске местные жители обнаружили пятилетнюю девочку-инвалида, которую мать заперла одну в грязной квартире.





Как пишет телеграм-канал «Лента дня», ребёнка заметили на открытом балконе — плача, она стояла на табуретке у перил и звала на помощь прохожих. По данным следствия, женщина намеренно оставила дочь без еды, воды и средств связи.



Девочка не только звала на помощь, но и пыталась выбраться самостоятельно. Очевидцы сообщают, что женщина и раньше так поступала, объясняя своё поведение тем, что ребёнок ей «неудобен и не нужен».







Прокуратура проводит проверку, возбудили уголовное дело.



