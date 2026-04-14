Российские ритуальщики перепутали тела во время похорон

14 апреля 2026, 18:30

МК: На Алтае ритуальщики перепутали тела во время похорон

В Рубцовске Алтайского края произошёл скандальный инцидент на церемонии прощания. Родственники усопшего обнаружили в гробу тело чужого человека. Об этом сообщает mk.ru.





Траурное мероприятие организовала городская похоронная служба. В какой-то момент близкие покойного заметили, что в гробу находится незнакомец. Представители ритуальной организации признали случившееся ошибкой. После разразившегося скандала тело заменили на нужное.



Одна из родственниц покойного отметила, что горечь утраты часто мешает людям требовать соблюдения их прав. Этим, по её словам, могут пользоваться недобросовестные сотрудники.



Женщина подчеркнула, что подобная путаница — это не просто оплошность, а проявление неуважения к усопшим и их близким.



