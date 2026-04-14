Пьяная гонка на «девятке» закончилась стрельбой
В поселке Ключевой Свердловской области сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя без прав. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
Местные жители заметили пьяного мужчину за рулем серебристой ВАЗ-2109 и позвонили в полицию. Наряд ДПС обнаружил «девятку» уже в Серове, включил мигалки и через громкоговоритель потребовал немедленно остановиться. Однако водитель не подчинился и направился по трассе, совершая опасные маневры.
Погоня продолжалась более часа. Затем нарушитель развернулся обратно в сторону Серова. На безопасном участке инспекторы открыли огонь по колесам из пистолета-пулемета «Кедр» и пистолета Макарова — только после этого автомобиль остановился.
Горелых отметил, что никто не пострадал. Машина нарушителя и полицейский автомобиль получили механические повреждения. Лихача и его пассажиров арестовали.
Читайте также: