Пожилая сотрудница христианской школы получила 12 лет за связь с учеником
В США 61-летнюю сотрудницу христианской школы приговорили к 12 годам тюрьмы за секс с учеником. Об этом сообщает WXIA.
Согласно материалу, Шерри Модлин работала в частной школе Nathanael Greene Academy в городе Силоам, штат Джорджия. Расследование по делу американки началось почти два года назад, наказание ей избрали на этой неделе.
Правоохранительные органы установили, что в начале января 2022 года женщина совратила 15-летнего подростка и регулярно вступала с ним в половую связь на протяжении долгого времени. Пострадавший рассказал, что интимные встречи происходили как в школе, так и за её пределами.
Власти штата заявили, что их цель — сделать так, чтобы бывшая учительница провела остаток жизни за решёткой. Суд вынес приговор сразу после того, как Модлин признала вину.
