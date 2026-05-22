В Ясенево автомобиль вылетел на тротуар, едва не сбив двоих детей и их няню
В Ясенево автомобиль вылетел на тротуар, едва не сбив двоих детей и их няню. Об этом в ночь на 22 мая сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», публикуя кадры с места происшествия.
Инцидент произошёл вчера около 21:00 (мск) на Ясногорской улице. По предварительной информации, водитель авто потерял управление и съехал с проезжей части на тротуар. В этот момент дети с няней возвращались домой после прогулки — они чудом не попали под колёса.
Мать несовершеннолетних пояснила, что на участке дороги, где случилось ДТП, нет ни ограждений, ни высоких бордюров — ничего не обеспечивает безопасность пешеходов. Женщина намерена обратиться в профильные инстанции и потребовать установить меры, которые защитят прохожих на опасном участке.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Перми возбудили уголовное дело после того, как подросток напал на женщину в автобусе. Несовершеннолетний начал проявлять агрессию в ответ на замечание о курении в салоне общественного транспорта.
