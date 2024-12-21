В Германии сообщили подробности о виновнике теракта в Магдебурге

Фото: iStock/Rawf8
Правоохранительные органы Магдебурга сообщили, что мужчина, совершивший наезд на людей в городе, действовал в одиночку. Информация об этом была опубликована в социальной сети X. Также стали известны имя и место жительства преступника.
«Мужчину задержали сразу на месте и временно арестовали. В настоящее время мы предполагаем, что он был единственным преступником», — сообщила полиция в социальной сети Х.Подозреваемый, по данным газеты Mitteldeutsche Zeitung, проживает и работает врачом в городе Бернбург, где в настоящий момент проводятся следственные мероприятия.
Как уточняет журнал Der Spiegel, мужчину зовут Талеб А., он родом из города Эль-Хуфуф в Саудовской Аравии. В Германию он приехал в марте 2006 года, а статус беженца получил в 2016 году. Подозреваемый является специалистом в области психиатрии и психотерапии. Ему 50 лет.
Следствие продолжается, правоохранители изучают возможные мотивы действий подозреваемого и его биографию.
Читайте также:
Автомобиль наехал на толпу людей на рождественской ярмарке в Германии: что известно об инциденте
В Ленобласти мужчина поджёг канистру с бензином в банке, раздались взрывы
Судно с моряками из Сирии и Египта подало сигнал SOS в Керченском проливе
Мария Моисеева