Пожилого мужчину насмерть сбила иномарка в Иркутской области

21 июня 2026, 05:31

Пожилой мужчина погиб в результате аварии в Иркутской области

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В ночь на 21 июня в Аларском районе Иркутской области случилось дорожно‑транспортное происшествие со смертельным исходом. Иномарка сбила пенсионера, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.