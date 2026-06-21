Пожилого мужчину насмерть сбила иномарка в Иркутской области
В ночь на 21 июня в Аларском районе Иркутской области случилось дорожно‑транспортное происшествие со смертельным исходом. Иномарка сбила пенсионера, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на 26‑м километре автодороги Черемхово — Голуметь — Онот рядом с населённым пунктом Халта. По предварительным данным, 38‑летний водитель автомобиля Honda Fit ехал со стороны Черемхово в направлении деревни Ныгда. В какой‑то момент он сбил мужчину, который по неизвестным причинам находился на проезжей части.
Погибшим оказался 66‑летний пешеход. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия ещё до приезда скорой помощи.
В настоящий момент по факту ДТП назначили служебную проверку. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.
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