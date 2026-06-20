Полиция обнаружила картину Пикассо в ходе антинаркотического рейда во Франции
В ходе обысков по делу о незаконном обороте запрещённых веществ сотрудники отдела по борьбе с наркотиками департамента Валь‑де‑Марн обнаружили картину Пабло Пикассо. Об этом сообщил портал Actu 17.
Полотно, ранее похищенное из столичного хранилища, оценивается в несколько десятков миллионов евро. Однако название и другие детали о самой работе не раскрываются.
Обыск прошёл в пятницу в квартире в коммуне Шампиньи‑сюр‑Марн. Помимо произведения искусства, полицейские изъяли внушительную партию запрещённых веществ (около 20 кг), а также €7 тыс. наличными и дизайнерскую одежду стоимостью несколько сотен тысяч евро.
В результате операции полиция задержала шесть человек. Четверо из них уже предстали перед судом.
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