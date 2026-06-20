Полиция обнаружила картину Пикассо в ходе антинаркотического рейда во Франции

20 июня 2026, 23:53

Фото: istockphoto/Ben185

В ходе обысков по делу о незаконном обороте запрещённых веществ сотрудники отдела по борьбе с наркотиками департамента Валь‑де‑Марн обнаружили картину Пабло Пикассо. Об этом сообщил портал Actu 17.