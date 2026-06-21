Четыре человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Турции
В турецкой провинции Испарта произошла авария с туристическим микроавтобусом. Четыре человека погибли и ещё 16 получили ранения, сообщает Antalya Hakkında.
По данным издания, водитель потерял управление транспортным средством. Автобус вылетел с дороги, перевернулся и съехал в обрыв.
На место происшествия оперативно прибыли многочисленные бригады скорой помощи, жандармерии и спасателей. Пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения. В настоящее время специалисты выясняют точные причины аварии.
Ранее на юге Англии столкнулись два поезда. Оба состава следовали в направлении Лондона, сведения о пострадавших уточняются.
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