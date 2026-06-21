Семья из России пострадала в ДТП на трассе в Боснии и Герцеговине
В Боснии и Герцеговине на магистральной автодороге Приедор — Баня‑Лука произошло ДТП, в котором пострадала семья из России. Об этом сообщило посольство РФ в Сараеве.
В автомобиле находились супружеская пара и их восьмилетний ребёнок. Все трое получили травмы и были госпитализированы в Университетский клинический центр города Баня‑Лука. Посольство РФ держит ситуацию на контроле и отслеживает состояние пострадавших, сообщили в дипмиссии.
Согласно информации портала РТРС, в результате аварии также погибли три человека — две женщины и один мужчина. Их личности в настоящий момент не установлены.
Ранее серьезная авария в Турции унесла жизни четырех человек. Водитель туристического микроавтобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство вылетело с трассы в обрыв.
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