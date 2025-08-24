Пожилого психиатра-сексолога обокрали мошенники в Петербурге
Пожилого психиатра-сексолога обокрали мошенники в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».
Отмечается, что днём 21 августа психиатр-сексолог с 53-летним стажем, проживающий на Васильевском острове, стал жертвой мошенников. Неизвестные звонили ему, представляясь сотрудниками различных государственных организаций, и под предлогом безопасности накоплений убедили врача передать курьеру 800 тысяч рублей. Передача произошла вечером того же дня возле дома №44 на Лиговском проспекте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Кроме того, в период с 19 по 21 августа 81-летняя пенсионерка с улицы Руднева стала жертвой аналогичной схемы. Злоумышленники, представившись полицейскими, убедили женщину перевести им крупную сумму – в общей сложности более трех миллионов рублей. При этом 1,765 миллиона пенсионерка передала курьеру лично, а оставшиеся 1,3 миллиона выкинула мошеннику через окно.
Полиция просит граждан быть бдительными и не передавать деньги незнакомцам, а в случае подозрительных звонков сразу обращаться в правоохранительные органы.
Читайте также: