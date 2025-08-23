Продюсера Саши Митрошиной обвинили в возможном мошенничестве
В СК РФ поступило заявление на продюсера и блогера Нелли Армани
На блогершу и продюсера Саши Митрошиной — певицу Нелли Армани (настоящее имя — Нелли Оганесян) — подано заявление в Следственный комитет России.
Как сообщила юрист Анна Фролова в беседе с NEWS.ru, от деятельности Армани могли пострадать десятки клиентов.
По словам юриста, бизнес-модель, которую использует Нелли, имеет явные сходства со схемами телефонных мошенников. Фролова выразила мнение, что инфопродукты, предлагаемые Армани, не имеют реальной ценности.
«Продают ничто, воздух. Чем это отличается от действий мошенников?» — отметила она.Юрист также уточнила, что многие клиенты брали кредиты на крупные суммы — порой доходящие до миллионов рублей — чтобы оплатить обучение у блогерши. Представители пострадавших, по её словам, уже провели личную встречу с Оганесян в Москве и уведомили её о поданном заявлении в СК.