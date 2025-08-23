Достижения.рф

Продюсера Саши Митрошиной обвинили в возможном мошенничестве

В СК РФ поступило заявление на продюсера и блогера Нелли Армани
Нелли Армани (Оганесян) (Фото: Instagram* / @nelly_armani)

На блогершу и продюсера Саши Митрошиной — певицу Нелли Армани (настоящее имя — Нелли Оганесян) — подано заявление в Следственный комитет России.



Как сообщила юрист Анна Фролова в беседе с NEWS.ru, от деятельности Армани могли пострадать десятки клиентов.

По словам юриста, бизнес-модель, которую использует Нелли, имеет явные сходства со схемами телефонных мошенников. Фролова выразила мнение, что инфопродукты, предлагаемые Армани, не имеют реальной ценности.

«Продают ничто, воздух. Чем это отличается от действий мошенников?» — отметила она.
Юрист также уточнила, что многие клиенты брали кредиты на крупные суммы — порой доходящие до миллионов рублей — чтобы оплатить обучение у блогерши. Представители пострадавших, по её словам, уже провели личную встречу с Оганесян в Москве и уведомили её о поданном заявлении в СК.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0