Продюсера Саши Митрошиной обвинили в возможном мошенничестве

23 августа 2025, 17:26

В СК РФ поступило заявление на продюсера и блогера Нелли Армани

Нелли Армани (Оганесян) (Фото: Instagram* / @nelly_armani)

На блогершу и продюсера Саши Митрошиной — певицу Нелли Армани (настоящее имя — Нелли Оганесян) — подано заявление в Следственный комитет России.





Как сообщила юрист Анна Фролова в беседе с NEWS.ru, от деятельности Армани могли пострадать десятки клиентов.



По словам юриста, бизнес-модель, которую использует Нелли, имеет явные сходства со схемами телефонных мошенников. Фролова выразила мнение, что инфопродукты, предлагаемые Армани, не имеют реальной ценности.





«Продают ничто, воздух. Чем это отличается от действий мошенников?» — отметила она.