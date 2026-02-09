Мужчина в костюме Человека-паука сорвался с 20-метрового обрыва
В Малайзии мужчина, одетый в костюм Человека-паука, во время пикника сорвался с 20-метрового обрыва и выжил. Об этом сообщает издание Mothership.
Все произошло 30 января на холме Букит Диндинг. К месту выехали две команды спасателей и медиков, им пришлось преодолеть около километра по туристической дороге и 70 метров по сложной пересеченной местности.
Сначала пострадавшему оказали первую помощь на месте — он получил травму ноги при падении. Затем его вынесли из зарослей на носилках к машине скорой помощи. После этого «супергероя» госпитализировали в одну из больниц Куала-Лумпура для дальнейшего лечения.
