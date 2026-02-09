Мужчина в костюме Человека-паука сорвался с 20-метрового обрыва

09 февраля 2026, 19:20

В Малайзии мужчина в костюме Человека-паука упал с 20-метрового обрыва и выжил

Фото: iStock/Phillip Horiba-Maguire

В Малайзии мужчина, одетый в костюм Человека-паука, во время пикника сорвался с 20-метрового обрыва и выжил. Об этом сообщает издание Mothership.