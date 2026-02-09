В российском городе восьмилетний мальчик получил ногой в лицо от учителя

09 февраля 2026, 18:50

В Челябинске осудили учительницу на 2.5 года за удар ногой в лицо ребенку

Фото: istockphoto/simpson33

В Челябинске вынесли приговор женщине, ударившей малолетнего ребенка ногой в лицо. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.