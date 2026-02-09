В российском городе восьмилетний мальчик получил ногой в лицо от учителя
В Челябинске вынесли приговор женщине, ударившей малолетнего ребенка ногой в лицо. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Суд признал ее виновной по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Как установило следствие, 7 марта 2022 года в спортивном зале Дворца культуры на проспекте Ленина во время тренировки по карате между 30-летней преподавательницей и восьмилетним мальчиком произошел конфликт на почве личной неприязни.
В ходе ссоры женщина умышленно нанесла ребенку удар ногой в лицо. Мальчик получил тяжелые травмы, из-за которых у него развилось косоглазие. Впоследствии потребовалось хирургическое вмешательство.
Женщину приговорили к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима и на два года запретили заниматься педагогической деятельностью, связанной с работой с детьми.
