Пожилой любитель северной природы на пять месяцев застрял в тундре из-за морозов

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На Чукотке 70-летний местный житель отправился на дальний промысел и застрял там на пять месяцев из-за морозов. Мужчину обнаружили и спасли сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Телеграм-канале.
«70-летний пенсионер — любитель природы Севера и заядлый рыбак. Вот уже много лет он периодически в одиночку уходил на дальний промысел, проводя в скромном домике на берегу реки от трех до шести месяцев без связи с родственниками», — рассказала представитель МВД.Отмечается, что о пропаже пенсионера полицейским сообщила его жена. В этот раз мужчина должен был вернуться к Новому году, но так и не приехал домой. Его нашли в 150 километрах от населенного пункта. Мужчина был истощен, пища кончилась еще месяц назад, поэтому он питался корой деревьев и запасами рыбы.
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