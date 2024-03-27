Пожилой любитель северной природы на пять месяцев застрял в тундре из-за морозов

На Чукотке 70-летний местный житель отправился на дальний промысел и застрял там на пять месяцев из-за морозов. Мужчину обнаружили и спасли сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Телеграм-канале.