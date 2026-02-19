Мужчина приставал к женщинам на вокзале с просьбой облизать их обувь
Полиция немецкого города Ашаффенбург разыскивает мужчину, который на прошлой неделе домогался четырёх женщин. Об этом сообщает Spiegel.
Неизвестный выбирал жертв в районе центрального вокзала. Он подходил к женщинам и просил разрешения рассмотреть их обувь. После этого злоумышленник опускался на землю и пытался лизнуть подошвы.
Первое заявление поступило в полицию 12 февраля. За последующие дни в правоохранительные органы обратились ещё три женщины с аналогичными жалобами. По словам потерпевших, мужчина действовал по одной и той же схеме и не применял физического насилия. Сейчас стражи порядка изучают записи камер наблюдения и ищут свидетелей инцидентов.
