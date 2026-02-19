Школьник подал в суд на отца, который выгонял его из дома и сжигал вещи

19 февраля 2026, 17:33

В Берёзовском суд лишил родительских прав мужчину по иску его 15-летнего сына

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

В кемеровском городе Берёзовский суд лишил родительских прав местного жителя по иску его 15-летнего сына. Как сообщает Берёзовский городской суд, подросток добивался этой меры из-за жестокого обращения.