Школьник подал в суд на отца, который выгонял его из дома и сжигал вещи
В кемеровском городе Берёзовский суд лишил родительских прав местного жителя по иску его 15-летнего сына. Как сообщает Берёзовский городской суд, подросток добивался этой меры из-за жестокого обращения.
Установлено, что мужчина и его новая жена систематически злоупотребляли алкоголем. Они не пускали ребёнка в дом, оскорбляли его и избивали. Кроме того, мачеха выбрасывала и сжигала личные вещи мальчика.
Некоторое время подросток скитался по улицам, пока его не взяла к себе женщина, у которой уже проживал его старший брат. Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил требования несовершеннолетнего истца в полном объёме. Отца лишили родительских прав. Помимо этого, с него взыскали алименты на содержание сына.
