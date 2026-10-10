Пожилой москвич лишился многомиллионных сбережений после одного звонка
85-летний житель Москвы стал жертвой мошенников и лишился многомиллионных сбережений. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем канале в мессенджере Max.
Мужчине в мессенджере пришло сообщение якобы от работодателя — его предупредили о проверке и скором звонке правоохранителей. Вскоре с ним связался лжесиловик, заявил о попытках похитить деньги с его счетов и убедил установить приложение для помощи в поимке преступников. Злоумышленники заявили, что накопления нужно срочно снять и положить на «специальный счет», чтобы потом они вернулись.
Находясь под полным контролем аферистов, пенсионер обналичивал деньги в разных банках, покупал золотые слитки и передавал их «сотрудникам правоохранительных органов» по названным паролям. По указанию куратора он продал гараж и автомобиль, занял деньги у друзей и отдал курьерам. Общая сумма ущерба превысила 27 миллионов рублей.
Установление причастных к мошенничеству лиц находится на контроле Бутырской межрайонной прокуратуры.
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