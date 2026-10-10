Пожилой москвич лишился многомиллионных сбережений после одного звонка

10 октября 2026, 14:22

В Москве мошенники выманили у пенсионера 27 млн рублей

Фото: iStock/PIKSEL

85-летний житель Москвы стал жертвой мошенников и лишился многомиллионных сбережений. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем канале в мессенджере Max.