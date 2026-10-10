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В одном из регионов России произошло столкновение поезда и машины

Поезд наехал на машину в Алтайском крае
Фото: istockphoto/designbydx

В Алтайском крае на железнодорожной станции Штабка произошло ДТП с участием поезда и легкового автомобиля. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.



По данным ведомства, водитель автомобиля выехал на пути перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

В результате происшествия никто не пострадал, схода подвижного состава также не зафиксировано. На движение пассажирских поездов в регионе авария не повлияла. В настоящее время обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее пьяный машинист уснул в кабине поезда и парализовал работу железной дороги. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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