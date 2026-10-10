В одном из регионов России произошло столкновение поезда и машины
В Алтайском крае на железнодорожной станции Штабка произошло ДТП с участием поезда и легкового автомобиля. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
По данным ведомства, водитель автомобиля выехал на пути перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
В результате происшествия никто не пострадал, схода подвижного состава также не зафиксировано. На движение пассажирских поездов в регионе авария не повлияла. В настоящее время обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее пьяный машинист уснул в кабине поезда и парализовал работу железной дороги. Подробности — в нашем материале.
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