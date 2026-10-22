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БПЛА ВСУ совершили масштабную атаку на Московский регион, есть пострадавшие

Собянин: В сторону Московского региона летели 630 БПЛА, два человека пострадали
Фото: iStock/guteksk7

Этой ночью силы противовоздушной обороны РФ отразили масштабную атаку БПЛА ВСУ, которые направлялись на Подмосковье. Количество сбитых дронов достигло нескольких сотен. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.



Он уточнил, что в период с 20:30 (мск) 21 октября до четырёх утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 беспилотников. Большую часть средства ПВО уничтожили на дальних рубежах. На подлёте к Москве нейтрализовали 163 БПЛА. Сейчас специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

Кроме того, по сведениям Собянина, в результате налета дронов в районе Вороново ТиНАО пострадали два человека. В настоящий момент им оказывают необходимую помощь.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев саркастично отреагировал на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о влиянии России на Германию. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Мария Моисеева

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