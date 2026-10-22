БПЛА ВСУ совершили масштабную атаку на Московский регион, есть пострадавшие
Этой ночью силы противовоздушной обороны РФ отразили масштабную атаку БПЛА ВСУ, которые направлялись на Подмосковье. Количество сбитых дронов достигло нескольких сотен. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что в период с 20:30 (мск) 21 октября до четырёх утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 беспилотников. Большую часть средства ПВО уничтожили на дальних рубежах. На подлёте к Москве нейтрализовали 163 БПЛА. Сейчас специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.
Кроме того, по сведениям Собянина, в результате налета дронов в районе Вороново ТиНАО пострадали два человека. В настоящий момент им оказывают необходимую помощь.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев саркастично отреагировал на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о влиянии России на Германию. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: