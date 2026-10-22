В Чите автомобиль сбил женщину малышом на руках на пешеходном переходе
В Чите в результате ДТП пострадал малолетний ребёнок. Об этом сообщили в канале «Госавтоинспекция Забайкалья» на платформе MAX.
Согласно материалу, авария случилась на улице Ленина. По предварительным сведениям, автомобиль Nissan Serena сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу с малышом на руках. Уточняется, что за рулём машины находился трезвый водитель.
Ребёнка доставили в Детскую краевую клиническую больницу. Медики оказали несовершеннолетнему разовую помощь, госпитализация не потребовалась.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Камчатке суд заключил под стражу иностранца, обвиняемого в вымогательстве с применением насилия. Подробности читайте в нашем материале.
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