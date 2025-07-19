Пожилой мужчина погиб после того, как его затянуло в аппарат МРТ

19 июля 2025, 07:47

В США мужчину затянуло в аппарат МРТ из-за металлической цепи на шее, он погиб

Фото: iStock/gorodenkoff

В США мужчина погиб от тяжелых травм после того, как его затянуло в работающий аппарат магнитно-резонансной терапии из-за массивной цепочки на шее. Об этом сообщает телеканал ABC News.