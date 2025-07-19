Пожилой мужчина погиб после того, как его затянуло в аппарат МРТ
В США мужчина погиб от тяжелых травм после того, как его затянуло в работающий аппарат магнитно-резонансной терапии из-за массивной цепочки на шее. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Трагический инцидент произошел в медицинском учреждении Уэстбери, штат Нью-Йорк. 61-летний американец без разрешения вошел в кабинет, когда проводилось обследование другого пациента. Мощное магнитное поле аппарата мгновенно притянуло металлическое украшение на шее.
В тот же день пострадавшего экстренно госпитализировали. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.
Ранее специалист по лучевой диагностике назвал три главных правила МРТ-исследования, первое из которых – отсутствие каких-либо металлических предметов.
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