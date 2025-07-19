Достижения.рф

Пожилой мужчина погиб после того, как его затянуло в аппарат МРТ

В США мужчину затянуло в аппарат МРТ из-за металлической цепи на шее, он погиб
Фото: iStock/gorodenkoff

В США мужчина погиб от тяжелых травм после того, как его затянуло в работающий аппарат магнитно-резонансной терапии из-за массивной цепочки на шее. Об этом сообщает телеканал ABC News.



Трагический инцидент произошел в медицинском учреждении Уэстбери, штат Нью-Йорк. 61-летний американец без разрешения вошел в кабинет, когда проводилось обследование другого пациента. Мощное магнитное поле аппарата мгновенно притянуло металлическое украшение на шее.

В тот же день пострадавшего экстренно госпитализировали. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Ранее специалист по лучевой диагностике назвал три главных правила МРТ-исследования, первое из которых – отсутствие каких-либо металлических предметов.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0