На Ольхоне в ДТП с перевернувшимся внедорожником погиб трехлетний мальчик
На острове Ольхон из-за перевернувшегося внедорожника погиб трехлетний мальчик. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.
По предварительным данным, трагедия произошла на поселковой дороге неподалеку от села Харанцы. 32-летний отец ребенка, будучи за рулем Suzuki Jimny, потерял контроль над управлением, в результате чего машина опрокинулась. По его словам, они с женой поймали попутку и отвезли сына в больницу в Хужир, где он вскоре скончался. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
Перед этим сообщалось, что в Новосибирской области в ДТП погибли семь человек. Единственным выжившим оказался годовалый ребенок.
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