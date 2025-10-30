Тридцатитонный кран вылетел с дороги в Забайкалье и перевернулся, водитель погиб
В Забайкальском крае произошла серьёзная авария с участием тяжелого автокрана. В результате погиб один человек, сообщила региональная Госавтоинспекция.
По данным правоохранителей, автокран весом около 30 тонн выехал с дороги и опрокинулся, что привело к гибели 66-летнего водителя. В кабине находился еще один человек – его экстренно госпитализировали.
Правоохранительные органы в настоящее время проводят тщательное расследование для установления всех деталей и причин случившегося. Причины аварии пока остаются неизвестными.
