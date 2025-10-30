Тридцатитонный кран вылетел с дороги в Забайкалье и перевернулся, водитель погиб

30 октября 2025, 04:18

В Забайкалье тридцатитонный кран вылетел с дороги и перевернулся

Фото: istockphoto / sergeyryzhov

В Забайкальском крае произошла серьёзная авария с участием тяжелого автокрана. В результате погиб один человек, сообщила региональная Госавтоинспекция.