Четыре человека погибли из-за урагана на Ямайке
Ураган «Мелисса» стал причиной гибели четырёх человек на юге Ямайки. Об этом сообщил министр местного самоуправления Десмонд Маккензи, чьи слова цитирует Jamaica Observer.
По словам чиновника, среди погибших трое мужчин и одна женщина. Все они стали жертвами сильных паводков, которые образовались в результате мощных ливней и ураганного ветра.
В настоящее время на острове сохраняется режим повышенной готовности из-за угрозы внезапных наводнений. Метеорологи прогнозируют дополнительные осадки в объёме 8–15 сантиметров, поэтому министр призвал местных жителей сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности.
Ранее сообщалось, что под ударом урагана «Мелисса» могут оказаться до 1,5 миллиона человек на Ямайке.
