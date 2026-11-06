Пожилой научный сотрудник из Якутска лишился почти 20 млн рублей из-за мошенников
В Якутске 80-летний научный сотрудник стал жертвой мошенников и лишился почти 20 млн рублей. Об этом сообщили в ночь на 6 ноября сообщили в Telegram-канале «МВД по Республике Саха (Якутия)».
По данным ведомства, аферисты позвонили пожилому мужчине от имени сотрудника органов безопасности. С сентября по конец октября они выманили у него 19,5 млн рублей. Свои сбережения — деньги и золото — пострадавший передал курьеру.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы найти и задержать злоумышленников. В МВД напомнили, что не следует общаться с незнакомцами, кем бы они ни представлялись. Более того, ни в коем случае нельзя выполнять финансовые операции по их указаниям.
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