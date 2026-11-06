Пожилой научный сотрудник из Якутска лишился почти 20 млн рублей из-за мошенников

06 ноября 2026, 05:51

В Якутске 80-летний научный сотрудник потерял 19,5 млн рублей из-за мошенников

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Якутске 80-летний научный сотрудник стал жертвой мошенников и лишился почти 20 млн рублей. Об этом сообщили в ​ночь на 6 ноября сообщили в Telegram-канале «МВД по Республике Саха (Якутия)».