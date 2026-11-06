Замеченный в посёлке Хабаровского края амурский тигр утащил двух собак

06 ноября 2026, 04:20

В Хабаровском крае амурский тигр утащил двух собак из посёлка Солонцовый

Фото: iStock/Anna-av

Амурский тигр, замеченный в посёлке Солонцовый Хабаровского края, утащил двух собак. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию района имени Лазо.