Замеченный в посёлке Хабаровского края амурский тигр утащил двух собак
Амурский тигр, замеченный в посёлке Солонцовый Хабаровского края, утащил двух собак. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию района имени Лазо.
Хищник, который забрёл на территорию населенного пункта, попал на видео. Его сняли местные жители: на одних кадрах тигр спокойно идет по посёлку и не реагирует на проезжающие машины, а на других лежит у забора жилого дома, пока люди пытаются отогнать его громкими звуками и снежками.
По уточнённой информации, большой зверь утащил двух псов из посёлка Солонцовый. Ранее генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев подтвердил, что на месте работают инспекторы охотнадзора. По его словам, хищника с большой вероятностью отловят для обследования.
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