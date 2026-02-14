Пожилой педофил изнасиловал ребенка в Саратове

14 февраля 2026, 17:51

В Саратове пожилого педофила приговорили к 12 годам за изнасилование девочки

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Саратове вынесли приговор 68-летнему педофилу, который надругался над восьмилетней девочкой. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на Саратовский областной суд.