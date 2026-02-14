Пожилой педофил изнасиловал ребенка в Саратове
В Саратове вынесли приговор 68-летнему педофилу, который надругался над восьмилетней девочкой. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на Саратовский областной суд.
Инцидент произошел в июне прошлого года на даче. Пенсионер в темное время суток изнасиловал ребенка. Позже пострадавшая рассказала о произошедшем своей матери и бабушке, которые обратились в правоохранительные органы.
Суд первой инстанции вынес приговор, по которому насильника отправили в колонию строгого режима на 12 лет. Дополнительно педофилу назначили ограничение свободы на один год после освобождения. Также пенсионер обязан выплатить потерпевшей компенсацию в размере 300 тысяч рублей.
Мужчина попытался обжаловать приговор, но перед рассмотрением дела в областном суде отозвал свою апелляцию, не объяснив причины. Приговор суда вступил в законную силу.
