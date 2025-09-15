Женщину регулярно насиловали братья мужа под предлогом ритуала против болезни
В Индии женщина подверглась изнасилованиям со стороны братьев своего мужа под предлогом ритуала по излечению супруга от болезни. Об этом информирует Times of India.
Все случилось в период с января по май в городе Дабре в штате Мадхья-Прадеш. В одном из домов, расположенных вблизи железнодорожного полотна, двое братьев регулярно проникали в комнату женщины по ночам и насиловали ее, пока муж был в отъезде из-за болезни.
По словам пострадавшей, злоумышленники угрожали навредить малолетнему ребенку и убеждали, что их действия помогут ее супругу выздороветь. Когда женщина поделилась этим с мужем, он не поверил ей и отреагировал на рассказ насилием. После этого она была вынуждена вернуться к своей матери.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям о групповом изнасиловании и оказании психологического давления. Ведется розыск и задержание подозреваемых. Пострадавшей оказывается необходимая помощь.
