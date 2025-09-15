Женщину регулярно насиловали братья мужа под предлогом ритуала против болезни

15 сентября 2025, 16:05

В Индии братья мужчины насиловали его жену под предлогом ритуала против болезни

Фото: iStock/Favor_of_God

В Индии женщина подверглась изнасилованиям со стороны братьев своего мужа под предлогом ритуала по излечению супруга от болезни. Об этом информирует Times of India.