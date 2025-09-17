В экспериментальном пансионе МО РФ случился сексуальный скандал
Следствие открыло дело о разврате в пансионе воспитанниц МО РФ в Петербурге
Уголовное дело по факту развратных действий в экспериментальном пансионе для воспитанниц Минобороны России открыли в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Фонтанка».
По версии следствия, инцидент произошёл в ноябре 2024 года — неизвестный мужчина растлил 14-летнюю девочку в здании пансиона. Задержали 61-летнего звукорежиссёра, его обязали явиться к следователям по первому требованию.
Он написал явку с повинной.
Пансион функционирует как экспериментальная площадка Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (РАО). Уточняется, что подобных учреждений в России больше нет.
