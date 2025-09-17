В экспериментальном пансионе МО РФ случился сексуальный скандал

17 сентября 2025, 12:49

Следствие открыло дело о разврате в пансионе воспитанниц МО РФ в Петербурге

Фото: istockphoto/blinow61

Уголовное дело по факту развратных действий в экспериментальном пансионе для воспитанниц Минобороны России открыли в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Фонтанка».