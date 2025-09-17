Москвич надругался над 11-летней девочкой около её дома
В Москве арестовали надругавшегося над 11-летней девочкой мужчину. Об этом пресс-служба Главного управления Следственного комитета России сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что инцидент произошёл вечером 14 сентября около дома на Озёрной улице, где проживала пострадавшая. Неизвестный изнасиловал ранее незнакомого ему ребёнка.
Мужчину оперативно задержали. В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по статье уголовного кодекса о насильственных действиях сексуального характера.
Расследование дела продолжается.
Ранее в этот день сообщалось о сексуальном скандале, случившемся в экспериментальном пансионе для воспитанниц Минобороны России в Петербурге.
