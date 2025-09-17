Достижения.рф

Москвич надругался над 11-летней девочкой около её дома

Фото: iStock/BrianAJackson

В Москве арестовали надругавшегося над 11-летней девочкой мужчину. Об этом пресс-служба Главного управления Следственного комитета России сообщила в беседе с «Лентой.ру».



Отмечается, что инцидент произошёл вечером 14 сентября около дома на Озёрной улице, где проживала пострадавшая. Неизвестный изнасиловал ранее незнакомого ему ребёнка.

Мужчину оперативно задержали. В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по статье уголовного кодекса о насильственных действиях сексуального характера.

Расследование дела продолжается.

Ранее в этот день сообщалось о сексуальном скандале, случившемся в экспериментальном пансионе для воспитанниц Минобороны России в Петербурге.

Анастасия Чинкова

