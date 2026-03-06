В Ставропольском крае спустя 25 лет раскрыли убийство из-за минеральной воды
В Ставропольский крае спустя 25 лет завершили расследование уголовного дела об убийстве предпринимателя в Ессентуках. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России.
По версии следствия, преступление произошло 13 октября. Киллер выстрелил в бизнесмена из автомата на одной из улиц города, после чего скрылся на автомобиле знакомого, который не знал о произошедшем.
Следователи установили, что заказчиком убийства стал 71-летний житель Ессентуков, который вместе с предпринимателем владел компанией по разливу минеральной воды и соков. По версии следствия, мужчина решил устранить партнёра, чтобы единолично управлять бизнесом.
Исполнитель получил за убийство 50 тысяч долларов. Предполагаемым заказчиком преступления является экс-председатель правительства Карачаево-Черкесии Владимир Кайшев.
