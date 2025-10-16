Пожилой россиянин пытался заживо сжечь возлюбленную на глазах у внука

16 октября 2025, 15:46

Пенсионер из Городца облил сожительницу бензином и поджег на глазах у внука

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

70-летний житель Нижегородской области пытался расправиться с 59-летней сожительницей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона в своем телеграм-канале.