Пожилой россиянин пытался заживо сжечь возлюбленную на глазах у внука
70-летний житель Нижегородской области пытался расправиться с 59-летней сожительницей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло 15 октября в квартире на улице Коммунальной в Городце. Мужчина облил женщину бензином и поджег зажигалкой. Пострадавшая выжила благодаря своевременной медицинской помощи. Сейчас она находится под наблюдением врачей в больнице.
Подозреваемого задержали по горячим следам. В отношении него возбудили уголовное о покушении на убийство общеопасным способом. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
По данным телеграм-канала Ni Mash, пенсионер совершал преступление в присутствии своего внука. К счастью, ребенка и еще четырех жильцов вовремя эвакуировали. Разбушевавшийся на 15 «квадратах» огонь тушили 14 сотрудников ГУ МЧС региона.
