Россиянка подожгла полицейский автомобиль в Челябинске
В Челябинске девушку арестовали по обвинению в теракте. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По версии следствия, 20-летняя уроженка Троицка совершила преступление «с целью дестабилизации деятельности органов власти». Для этого девушка заранее приобрела легковоспламеняющиеся вещества.
19 декабря она целенаправленно пришла к центральному отделению полиции, пробралась на его территорию, облила бензином служебный автомобиль LADA Granta и подожгла его зажигалкой. На следующий день ее задержали.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 205 УК. В настоящее время фигурантка находится под стражей. Соответствующее решение вынес Центральный районный суд.
