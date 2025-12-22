Девушка застряла в капсульном отеле во Внуково и едва не опоздала на рейс
Девушка застряла в одной из капсул отеля «Аэрослип» во Внуково. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его данным, все произошло в «чистой зоне» — после всех предполетных проверок. Пассажирка почти два часа не могла выбраться из кабинки из-за заклинившей двери.
Девушка паниковала, так как боялась, что может опоздать на самолет. Услышав ее крики, на помощь пришли сотрудники аэропорта. Они вызволили ее из ловушки до прибытия спасателей. В итоге пассажирка успела попасть на рейс.
Ранее сообщалось, что в Шереметьево у самолета Boeing загорелся двигатель во время взлета.
Читайте также: