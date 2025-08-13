Достижения.рф

Турист в Афинах делал селфи и упал с горы

Daily Mail: в Афинах турист упал с горы во время селфи из-за сильного ветра
Фото: istockphoto/SHansche

Турист получил серьёзные травмы в Афинах, упав с территории церкви Святого Георгия на вершине горы Ликавитос, сообщает Daily Mail.



По данным издания, мужчина делал селфи, когда внезапный порыв ветра сбросил его через ограждение на камни и вымощенные ступени внизу. Очевидцы незамедлительно вызвали спасателей; один из них рассказал, что оставался с пострадавшим до приезда скорой — тот был в сознании, моргал глазами, но сильно ​истекал кровью.

Полиция временно закрыла доступ к церкви и перекрыла подъездную дорогу от театра к горе. Пострадавшего с помощью канатной дороги эвакуировали и доставили в больницу Генниматас в стабильном состоянии.

Ликавитос — популярное место у туристов, известное панорамными видами на город; сильные ветра в этой части горы ранее также становились причиной несчастных случаев.

Никита Кротов

