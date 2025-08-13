Турист в Афинах делал селфи и упал с горы

13 августа 2025, 20:32

Daily Mail: в Афинах турист упал с горы во время селфи из-за сильного ветра

Фото: istockphoto/SHansche

Турист получил серьёзные травмы в Афинах, упав с территории церкви Святого Георгия на вершине горы Ликавитос, сообщает Daily Mail.