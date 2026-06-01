«Пожуй мою резинку»: Россиянин в баре лишился глаза после драки из-за жвачки
В Череповце в ночь с 17 на 18 июня 2024 года в баре на улице Сталеваров посетитель несколько раз ударил кулаком 45-летнего мужчину в левый глаз. Как сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», поводом стала жевательная резинка.
Одному из гостей не понравилось, что оппонент громко разговаривал и отвлекал продавца вопросами. Тогда он достал изо рта жвачку и начал настойчиво предлагать её шумному посетителю со словами: «Пожуй мою резинку».
Между мужчинами завязалась драка. Оппонент несколько раз ударил кулаком 45-летнего посетителя в левый глаз. После этого оба упали на пол и продолжили наносить удары друг другу. Полученная травма глаза оказалась тяжёлой: врачи не смогли спасти глаз — они удалили его и заменили протезом.
Кроме того, увечье повлекло стойкую утрату трудоспособности в размере 45%, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Суд назначил виновному три года лишения свободы условно. Помимо этого, он выплатит пострадавшему 500 тысяч рублей компенсации морального вреда и около 24 тысяч рублей за лечение.
Читайте также: