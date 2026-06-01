Ветеринар из Приморья исчезла в Таиланде после череды странных неудач
Ветеринар из Приморья Дарья Шаньгина загадочно пропала на Пхукете. Родные уверены: она стала жертвой афериста, которому нужны её деньги. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
43-летняя женщина прилетела в Таиланд в начале апреля. Сразу после прилёта она попала в больницу из-за ожога от медузы, затем её держали в полиции, а позже женщину укусила дикая обезьяна.
На видеозвонках Дарья сильно изменилась внешне. Подруги считают, что она «подсела» на наркотики. Перед исчезновением она познакомилась с молодым человеком. Последний раз женщина выходила на связь 25 мая.
Во время видеозвонка она шёпотом сказала подруге: «Тихо, здесь охрана моего парня, завтра мы летим на Мальдивы». После этого она пропала из соцсетей. Родные подозревают: молодому человеку нужны её деньги. У Дарьи в России есть две квартиры, автомобиль Lexus и накопления. Родственники обратились в консульство.
