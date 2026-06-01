Под Петербургом грузовик похоронил золотистый BMW в навозе
Во Всеволожском районе Ленобласти грузовик опрокинулся и завалил легковушку навозом. Подробности приводит «РЕН ТВ|Новости».
Инцидент произошёл на Шоссейной улице в деревне Энколово. Грузовик, который перевозил навоз, въехал в здание магазина «ВкусВилл» и опрокинулся. В результате ДТП всё содержимое его кузова завалило припаркованный автомобиль BMW золотого цвета.
Отмечается, что авария серьёзно сказалась на движении транспорта. На указанном участке дороги возникла пробка. Информации о состоянии водителя грузовика на текущий момент нет. Причины и обстоятельства аварии выясняют инспекторы.
