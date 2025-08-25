«Прачечную», отмывавшую миллиарды для мошенников, накрыли в российском регионе
Полиция в Башкирии ликвидировала крупную сеть по отмыванию денег, обслуживавшую теневой интернет‑бизнес, пишут в «Коммерсантеъ».
Основными клиентами «прачечной» называли телефонных мошенников, нелегальные онлайн‑казино и криптообменники.
По версии следствия, схему организовали братья Азамат и Арслан Куватовы. Они арендовали несколько офисов в центре Уфы и через объявления привлекали так называемых дропперов — людей, сдававших за вознаграждение свои банковские карты для переводов и обналичивания.
Группировка из около 20 человек круглосуточно прокачивала средства через сотни подставных карт; с начала года оборот превышал 3 млрд рублей. За услуги злоумышленники брали комиссию от 1,5% до 15% и в результате получили более 50 млн рублей.
В ходе 11 обысков изъяли свыше 180 банковских карт, 120 мобильных телефонов, около 300 SIM‑карт, 3 млн рублей наличными и криптовалюту на сумму порядка 15 млн рублей. Братья Куватовы помещены под домашний арест, возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота платежных средств.
