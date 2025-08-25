«Прачечную», отмывавшую миллиарды для мошенников, накрыли в российском регионе

25 августа 2025, 21:22

«Ъ»: В Уфе задержана группировка по отмыванию миллиардов для аферистов

Фото: istockphoto/blinow61

Полиция в Башкирии ликвидировала крупную сеть по отмыванию денег, обслуживавшую теневой интернет‑бизнес, пишут в «Коммерсантеъ».