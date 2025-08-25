Достижения.рф

Студента в Коми обвинили в попытке диверсии и отправили в СИЗО

В Коми 20‑летнему студенту техникума из Сыктывкара инкриминируют попытку вывести из строя электроснабжение одного из райцентров республики, сообщили в региональном управлении ФСБ.



Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30 и п. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ (попытка диверсии на объекте топливно‑энергетического комплекса).

По данным ведомства, злоумышленник проник на территорию высоковольтной электрической подстанции в селе Выльгорт (райцентр Сыктывдинского района) и слил масло из трансформатора в расчёте вывести оборудование из строя и остановить подачу электроэнергии. Сбой не произошёл благодаря предусмотренному обслуживанием автоматическому переключению на резервную линию.

Задержание по горячим следам провели сотрудники УФСБ совместно с МВД по Коми. Фигурант дал признательные показания и сообщил, что ранее получил в Telegram от неизвестного, представившегося сотрудником ФСБ, предложение совершить диверсию в обмен на неразглашение его персональных данных с портала госуслуг. Суд заключил студента под стражу на два месяца.

