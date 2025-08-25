Студента в Коми обвинили в попытке диверсии и отправили в СИЗО

25 августа 2025, 21:12

Студента в Коми обвинили в попытке диверсии по заданию лже-агента ФСБ, он в СИЗО

Фото: istockphoto/Diy13

В Коми 20‑летнему студенту техникума из Сыктывкара инкриминируют попытку вывести из строя электроснабжение одного из райцентров республики, сообщили в региональном управлении ФСБ.