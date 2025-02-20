Подмосковные спасатели предотвратили ДТП с автобусом, водитель которого потерял сознание

Видо: пресс-служба Мособлпожспаса
Спасатели предотвратили ДТП с автобусом, водитель которого потерял сознание Работники Мособлпожспаса предотвратили аварию с рейсовым автобусом, водитель которого потерял сознание. Инцидент произошёл у деревни Пешково Богородского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Работники дежурной смены возвращались с вызова, как вдруг на встречную полосу выехал «ЛиАЗ». Водитель сидел, склонившись на бок. Мгновенно оценив обстановку, спасатели ушли от лобового столкновения, развернулись и, включив звуковую и световую сигнализацию, направились вдогонку за автобусом», ‒ говорится в сообщении.Подъехав вплотную к транспортному средств, спасатели стали привлекать внимание водителя. Услышав крики и звуковые сигналы, тот пришёл в себя, съехал на обочину и остановился.
Специалисты осмотрели мужчину и вывели из автобуса около 30 пассажиров, среди которых были дети. Никто из них не пострадал.
Выяснять причины происшествия будут сотрудники Гаи, которых оперативно вызвали спасатели.
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Лора Луганская