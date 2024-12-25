Москвичи избили жителя Подмосковья, вывезли в лес и отобрали 3 млн рублей

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Двух москвичей, подозреваемых в разбойном нападении на жителя Ивантеевки, задержали подмосковные полицейские, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«О нападении заявил пострадавший. Он сообщил, что на него напали неизвестные, избили, силком усадили в машину, вывезли в лес и там, угрожая пистолетом забрали у него мобильный телефон и деньги — около 3 миллионов рублей», — говорится в сообщении.Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в преступлении, против них завели уголовное дело по статье «Разбой». Обоих задержанных до суда оставили под стражей.
Ранее сообщалось, что жительницу Красноярского края, заставившую своего 11-летнего сына выпить чистящее средство «Азелит», приговорили к пяти годам в колонии.
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