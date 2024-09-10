Правоохранители обнаружили крупный схрон с взрывными устройствами в ЛНР

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Сотрудники управления МВД России по Луганской Народной Республике (ЛНР) обнаружили крупный тайник с оружием на территории Попасной. Об этом сообщается в их Telegram-канале.
Отмечается, что сотрудники полиции совместно со специалистами из ФСБ обнаружили схрон боеприпасов на территории города Попасной. Всего было изъято более 50 тысяч боеприпасов, противотанковые мины (20 штук), гранаты (40 единиц) и запалы гранатомёта также в количестве 40 штук.
В настоящее время правоохранители проводят следственные мероприятия по факту обнаружения тайника в соответствии с законодательством России. Боеприпасы были переданы специалистам из Минобороны РФ.
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Анастасия Чинкова