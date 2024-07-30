В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы нашли тайники с гранатами

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В Запорожской и Херсонской областях росгвардейцы обнаружили тайники с гранатами и несколькими тысячами патронов. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что было найдено более 100 ручных гранат, порядка 60 выстрелов к гранатометам и снарядов артиллерийских орудий, свыше 40 выстрелов к зенитным установкам и противотанковых мин. Помимо этого, обнаружено более 23 кг тротила и 4000 патронов различного калибра.
В пресс-службе Росгвардии рассказали, что боеприпасы были спрятаны в разрушенных и неиспользуемых зданиях, лесополосах, труднопроходимых местах, подвалах. Отмечается, что эти боеприпасы могли быть использованы для диверсий и терактов. Большая часть изъятых взрывных устройств была утилизирована.
Ранее в Володарском районе Донецкой Народной Республики нашли тайник с оружием, который был заминирован, его заготовили украинские диверсионные группы.
До этого бойцы инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» обнаружили во взятой под контроль Авдеевке схрон ВСУ с иностранным оружием.
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В пресс-службе Росгвардии рассказали, что боеприпасы были спрятаны в разрушенных и неиспользуемых зданиях, лесополосах, труднопроходимых местах, подвалах. Отмечается, что эти боеприпасы могли быть использованы для диверсий и терактов. Большая часть изъятых взрывных устройств была утилизирована.
Ранее в Володарском районе Донецкой Народной Республики нашли тайник с оружием, который был заминирован, его заготовили украинские диверсионные группы.
До этого бойцы инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» обнаружили во взятой под контроль Авдеевке схрон ВСУ с иностранным оружием.
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Дарья Осипова